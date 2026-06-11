Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов из-за ударов США

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Иранские военные на фоне новых ударов США объявили о перекрытии Ормузского пролива для всех судов, сообщает Press TV.

"Ормузский пролив полностью закрыт для всех типов судов, включая коммерческие", - передает телеканал со ссылкой на Центральный штаб иранских вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия".

Согласно заявлению штаба, пролив "объявляется закрытым для всех судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие суда в связи с соображениями безопасности".

Иранские военные пояснили, что закрытие Ормуского пролива связано с "враждебными действиями США". "Любой проход будет преследоваться", - подчеркнули в штабе.

В свою очередь, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) также сообщили, что Ормузский пролив перекрыт до дальнейшего уведомления.

"Мы предупреждаем, что ни одно судно не должно сниматься с якоря в Персидском заливе или в Оманском заливе. Приближение к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом", - говорится в заявлении КСИР, распространенном Press TV.

Ранее в ночь на четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о начале нанесения ударов по целям в Иране.

По данным иранских СМИ, мощные взрывы произошли в шести районах страны.