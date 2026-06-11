Трое индийских моряков погибли при атаке США на танкер у побережья Омана

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Трое пропавших индийских моряков с танкера Settebello, который подвергся атаке США у побережья Омана, признаны погибшими, сообщает в четверг газета Hindustan Times.

"Все трое индийских моряков, пропавших без вести после атаки на танкер MT Settebello под флагом Палау у побережья Омана, признаны погибшими", - сообщает издание со ссылкой на министра портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновала.

Hindustan Times напоминает, что на борту судна находились 24 индийских члена экипажа, когда ранее на этой неделе по нему был нанесен удар США. Соновал назвал гибель моряков тяжелой утратой и заявил, что правительство окажет всю необходимую помощь семьям погибших.

Министр сообщил, что поручил чиновникам обеспечить немедленное возвращение спасенных членов экипажа, а также доставку тел погибших.

Накануне МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США Джейсона Микса и выразил протест в связи с атакой по танкеру у берегов Омана.

Ранее на этой неделе телеканал CNN сообщал, что судно с индийскими моряками на борту, которое находится под американскими санкциями, атаковано у побережья Омана, предположительно, ВМС США.