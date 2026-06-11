Пашинян считает маловероятным повышение Россией цен на газ для Армении

Такой шаг будет недоговорным поведением, заявил армянский премьер

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает маловероятным повышение Россией цен на газ.

"Что касается цены на газ... У нас долгосрочный договор (с Россией - ИФ), и я с трудом представляю, как одна сторона откажется от договора", - сказал Пашинян в четверг журналистам.

"Это будет недоговорным поведением. Но мы рассматриваем все сценарии", - добавил премьер.

Ранее в четверг министр территориального управления и инфраструктур республики Давид Худатян заявил журналистам, что поставки газа из России в Армению продолжаются в штатном режиме, уведомлений о пересмотре цен не получено.

В конце мая министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил в министерство территориального управления и инфраструктуры Армении сообщение, в котором говорилось, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.