Совет Кеннеди-центра оспорит решение суда об удалении имени Трампа с фасада здания

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Кеннеди-центра принял решение оспорить распоряжение федерального суда, обязывающее учреждение удалить имя президента Дональда Трампа с фасада здания и из фирменного стиля. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом заседания.

По их данным, в четверг попечители центра проголосовали за подачу срочного ходатайства о приостановлении действия решения судьи окружного суда США Кристофера Купера, который постановил снять имя Трампа с внешних конструкций здания к пятнице, а также за подачу апелляции на вывод о незаконности переименования центра.

Спустя несколько часов юристы направили уведомление об апелляции, оспаривающее решение Купера, включая требование об удалении имени президента. Для того чтобы предотвратить вступление распоряжения в силу, центру необходимо добиться судебного приостановления - сначала у Купера, а в случае отказа - в апелляционной инстанции.

Решение совета было принято за день до установленного судом срока. В рамках того же постановления Купер удовлетворил запрос конгрессвумен Джойс Бити о временной блокировке подготовки к планируемому двухлетнему закрытию центра. По словам источников, на заседании попечители не принимали новых решений относительно закрытия здания.

В служебной записке, разосланной на прошлой неделе, юридический департамент Кеннеди-центра распорядился, чтобы сотрудники немедленно удалили любые упоминания имени Дональда Трампа из официальных материалов. Сначала это касалось электронных подписей, фирменных бланков и документов, затем - вывесок, буклетов, удостоверений и, к установленному судом сроку, надписей на фасаде здания.

Представитель центра Рома Дарави заявила, что учреждение выполняет распоряжение суда, одновременно изучая юридические возможности для сохранения проекта модернизации и признания роли Трампа.