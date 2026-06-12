"Процветающая Армения" заявила, что начинает консультации с другими политическими силами

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционная партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна заявила, что начинает консультации с другими политическими силами.

"Партия "Процветающая Армения" начинает ряд шагов, направленных на защиту справедливости и интересов избирателей, а также на противодействие незаконным действиям властей. Наши юридические команды работают над всеми возможными апелляциями и судебными процессами. Мы начинаем политические консультации с политическими силами для разработки совместной программы и шагов", - говорится в заявлении Царукяна, опубликованном в соцсети.

По его словам, против "Процветающей Армении" "развернулась отвратительная, незаконная и аморальная кампания", многочисленные сторонники и активисты партии подверглись уголовному преследованию по сфабрикованным обвинениям.

"Наши голоса были искусственно занижены, мы потребовали пересчет голосов, который позволил нам восстановить недостающие голоса. Когда уже не осталось никаких сомнений в том, что мы проходим в парламент, власти решили устроить настоящую бойню, аннулировав результаты голосования на двух избирательных участках без назначения повторных выборов, как того требует Избирательный кодекс", - отметил Царукян.

В начале недели ЦИК Армении обнародовал уточненные результаты голосования на выборах в парламент 7 июня. В парламент вошли представители партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (49,825% голосов), партии "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,281%, блока "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,934%.

"Процветающая Армения" не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. Ей не хватило порядка 60 голосов для вхождения в парламент. После этого партия потребовала пересчета голосов на ряде участков.

Поздно вечером в минувший четверг ЦИК аннулировал результаты голосования на двух участках - одном в Ереване и еще одном в городе Мегри. Причиной стали распространенные в день голосования сообщения СМИ о том, что на участки 10/51 и 35/65 за несколько минут до окончания голосования было доставлено большое количество военнослужащих, которые продолжали голосовать после установленного времени.

По данным партии, "Процветающая Армения" в результате решения ЦИК потеряла 213 голосов.

Оппозиция Армении считает, что результаты голосования на парламентских выборах 7 июня не отражают реальную картину, поскольку выявляются многочисленные случаи "кражи" голосов. Блок "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна представил в Центральную избирательную комиссию заявление о признании недействительными итоги парламентских выборов 7 июня.

Блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна заявил, что обратится в Конституционный суд для обжалования результатов голосования.