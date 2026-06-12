Вэнс заявил, что сделка с Тегераном не предполагает передачу Ирану денег

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что проект соглашения по завершению конфликта с Тегераном не предусматривает немедленное выделение Ирану денежных средств.

"Иран не получит никаких денег, никакие средства не будут высвобождены лишь за подписание соглашения или посещение встречи", - написал он в соцсети X.

В соглашении приоритет отдается интересам США и их союзников, настаивает Вэнс.

"Если иранцы выполнят обязательства, то это принесет экономическую выгоду им и всему региону", - отметил вице-президент США.

По его словам, у соглашения есть "потенциал привести к долгосрочному миру".