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Каллас подчеркнула необходимость открытия Ормузского пролива при перемирии Ирана и США

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас приветствовала соглашение о прекращении боевых действий между Ираном и США, подчеркнув, что все страны надеются на открытие Ормузского пролива.

"Мы это горячо приветствуем и надеемся, что соглашение будет подписано в пятницу, потому что всем необходим открытый Ормузский пролив и реальное окончание войны", - заявила она журналистам в понедельник перед встречей глав МИД ЕС.

Она выразила надежду, что перемирие будет долгоиграющим.

Каллас также отметила, что главы МИД ЕС обсудят, как они могут внести вклад в ситуации с Ираном, отметив, что Брюссель находится в контакте с Ираном, США и партнерами в Персидском заливе. В частности, она заявила, что ЕС может помочь в переговорах по атомной проблеме.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что власти США и Ирана достигли соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий, они подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что американская морская блокада Ирана завершается, а движение судов через Ормузский пролив возобновляется. По словам американского президента, Иран не будет взимать за это пошлины.

ЕС Евросоюз США Иран Ормузский пролив Кая Каллас Дональд Трамп
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