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Казахстан отменил часть ограничений на ввоз животноводческой продукции из России

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Казахстан частично снял ограничения, введенные весной этого года, на ввоз мяса и другой животноводческой продукции из России, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минсельхозе республики.

"На основании информации, представленной Россельхознадзором о текущей эпизоотической ситуации на территории России, а также с учетом проведенной оценки ветеринарных рисков, комитетом ветеринарного контроля принято решение разрешить ввоз на территорию Казахстана с 12 июня 2026 года из благополучных территорий РФ, в отношении которых не вводились временные ограничения, живых животных, мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, кормов и кормовых добавок животных, а также кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения, химического и микробиологического синтеза", - говорится в ответе Минсельхоза на запрос агентства.

Сохраняются ограничения на ввоз животноводческой продукции из 21 региона: Новосибирской, Оренбургской, Омской, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Алтайского края, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской республики, Северной Осетии, Чечни, Ставропольского края, Калмыкии, Алтайского края, Бурятии.

Ограничения на ввоз из этих регионов будет действовать до улучшения эпизоотической ситуации, отметили в Минсельхозе.

Там подчеркнули, что продукция из разрешенных регионов будет ввозиться через пункты пропуска в Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

В марте этого года, в связи с ухудшением эпизоотической обстановки в ряде российских регионов, Казахстан усилил ветеринарный контроль и ограничил ввоз и транзит скота и продукции животноводства из России.

Казахстан Минсельхоз Россельхознадзор
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