Сирия отклонила предложение США вступить в борьбу с "Хезболлой" в Ливане

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сирийские власти отказались от предложения США задействовать силу против ливанского шиитского движения "Хезболла", заявил советник президента Сирии Ахмад Зидан.

"США предложили, чтобы Сирия вмешалась в ситуацию в Ливане. Сирийское государство не интересуется военным вмешательством. Некоторые международные игроки, может, прибегают к военному подходу, но такие действия доказали несостоятельность в регионе", - приводит The National его слова.

Он отметил, что Дамаск поддерживает усилия правительства Ливана по упрочению влияния на территории страны, однако по мнению сирийских властей, здесь нужно укрепление государственных институтов Ливана, а не интервенция извне.

Издание напоминает, что ранее поступали сообщения, будто президента Сирии Ахмеда аш-Шараа ждут в середине июня в Вашингтоне; при этом ожидается обсуждение потенциальной роли Сирии в делах Ливана.

Однако, продолжает The National, неназванный чиновник американской администрации объяснил, что визит аш-Шараа в США в графике не значится.

Высокопоставленные представители сферы обороны и безопасности Ливана говорили The National, что на данный момент беспокойства в силовых структурах по поводу возможных действий Сирии в Ливане нет.

Весной этого года в западных СМИ появлялась информация о том, что США убеждают Сирию рассмотреть возможность направить войска в Ливан, однако Дамаск не желает браться за такую миссию из-за опасений оказаться втянутым в конфликт на Ближнем Востоке. Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак тогда опроверг эту информацию.