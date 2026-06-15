Поиск

Сирия отклонила предложение США вступить в борьбу с "Хезболлой" в Ливане

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сирийские власти отказались от предложения США задействовать силу против ливанского шиитского движения "Хезболла", заявил советник президента Сирии Ахмад Зидан.

"США предложили, чтобы Сирия вмешалась в ситуацию в Ливане. Сирийское государство не интересуется военным вмешательством. Некоторые международные игроки, может, прибегают к военному подходу, но такие действия доказали несостоятельность в регионе", - приводит The National его слова.

Он отметил, что Дамаск поддерживает усилия правительства Ливана по упрочению влияния на территории страны, однако по мнению сирийских властей, здесь нужно укрепление государственных институтов Ливана, а не интервенция извне.

В миреПрезидент Сирии стремится не допустить вовлечения страны в конфликт в регионеЧитать подробнее

Издание напоминает, что ранее поступали сообщения, будто президента Сирии Ахмеда аш-Шараа ждут в середине июня в Вашингтоне; при этом ожидается обсуждение потенциальной роли Сирии в делах Ливана.

Однако, продолжает The National, неназванный чиновник американской администрации объяснил, что визит аш-Шараа в США в графике не значится.

Высокопоставленные представители сферы обороны и безопасности Ливана говорили The National, что на данный момент беспокойства в силовых структурах по поводу возможных действий Сирии в Ливане нет.

Весной этого года в западных СМИ появлялась информация о том, что США убеждают Сирию рассмотреть возможность направить войска в Ливан, однако Дамаск не желает браться за такую миссию из-за опасений оказаться втянутым в конфликт на Ближнем Востоке. Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак тогда опроверг эту информацию.

Сирия США Хезболла Ливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп пообещал после стабилизации ситуации с Ираном сконцентрироваться на Украине

 Трамп пообещал после стабилизации ситуации с Ираном сконцентрироваться на Украине

Axios назвал Трампа среди подписантов электронного меморандума Ирана и США

Brent остается в минусе и торгуется у $83,1 за баррель

США и Иран подписали соглашение в электронной форме

Президент Ирана подтвердил анонсированное подписание меморандума с США 19 июня

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп заявил, что суда с нефтью начали двигаться через Ормузский пролив

 Трамп заявил, что суда с нефтью начали двигаться через Ормузский пролив

В Иране заявили, что США в соглашении признают право Тегерана на сборы за проход через Ормузский пролив

Brent подешевела более чем на 5%, до $82,94 за баррель

Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

 Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2670 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9920 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов