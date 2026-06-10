Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах 7 июня.

"Поздравляю Никола Пашиняна с убедительной победой на выборах. Горжусь тем, что поддержал его переизбрание, и не сомневаюсь, что под его руководством прекрасная Армения достигнет такого уровня величия и успеха, который превзойдет самые смелые ожидания", - написал Трамп в Truth Social.

Ранее ЦИК Армении представил предварительные результаты голосования на выборах в парламент 7 июня.

В парламент вошли представители партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (49,825% голосов), партии "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,281%, блока "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,934%.

Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. Партии не хватило порядка 60 голосов для вхождения в парламент. По требованию партии, на многих участках проводится пересчет голосов.

Оппозиция Армении считает, что результаты голосования на парламентских выборах 7 июня не отражают реальную картину, поскольку выявляются многочисленные случаи "кражи" голосов.

Блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна заявил, что обратится в Конституционный суд для обжалования результатов голосования на парламентских выборах 7 июня.