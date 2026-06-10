Поиск

Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах 7 июня.

"Поздравляю Никола Пашиняна с убедительной победой на выборах. Горжусь тем, что поддержал его переизбрание, и не сомневаюсь, что под его руководством прекрасная Армения достигнет такого уровня величия и успеха, который превзойдет самые смелые ожидания", - написал Трамп в Truth Social.

Ранее ЦИК Армении представил предварительные результаты голосования на выборах в парламент 7 июня.

В РоссииПесков на вопрос, поздравит ли Путин Пашиняна, призвал дождаться окончательных итогов выборовЧитать подробнее

В парламент вошли представители партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (49,825% голосов), партии "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,281%, блока "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,934%.

Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. Партии не хватило порядка 60 голосов для вхождения в парламент. По требованию партии, на многих участках проводится пересчет голосов.

Оппозиция Армении считает, что результаты голосования на парламентских выборах 7 июня не отражают реальную картину, поскольку выявляются многочисленные случаи "кражи" голосов.

Блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна заявил, что обратится в Конституционный суд для обжалования результатов голосования на парламентских выборах 7 июня.

Дональд Трамп Армения Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что военные США помогли 200 судам пройти через Ормузский пролив

Что произошло за день: среда, 10 июня

Трамп планирует на среду новые удары по Ирану

В Гонконге предъявили обвинения по делу о гибели 168 человек при пожаре в ЖК

 В Гонконге предъявили обвинения по делу о гибели 168 человек при пожаре в ЖК

Связанный с Ираном нефтяной танкер загорелся в Оманском заливе

Президент Финляндии не претендует на роль переговорщика с Москвой

 Президент Финляндии не претендует на роль переговорщика с Москвой

Лишь каждый десятый европеец считает США союзником

Трамп заявил, что Ирану придется заплатить за затягивание переговоров с США

 Трамп заявил, что Ирану придется заплатить за затягивание переговоров с США

В МИД РФ пройдет встреча с послами Франции, ФРГ и Британии

В ЕС предложили ввести санкции против патриарха Кирилла, министра спорта РФ и главы ФИДЕ Дворковича

 В ЕС предложили ввести санкции против патриарха Кирилла, министра спорта РФ и главы ФИДЕ Дворковича
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2578 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9842 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов