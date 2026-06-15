Соединенным Штатам известна карта минирования Ормузского пролива

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - США обладают всей полнотой информации о том, где именно заминирован Ормузский пролив, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

"Мы сейчас знаем, где все мины, и мы можем помочь с разминированием", - сказал он.

По его словам, расчистка пролива позволить открыть гораздо больше путей для прохождения танкеров.

Он подчеркнул, что США настроены приложить все силы для восстановления нормального режима судоходства через пролив, поскольку "это будет отличной новостью для мировой экономики".

По его оценкам, движение "вернется в нормальный режим довольно быстро, определенно за 30 дней, как только иранцы обязуются избавиться от всех мин".