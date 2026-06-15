Париж и Лондон готовы развернуть миссию по обеспечению судоходства в Ормузском проливе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Франция и Великобритания готовы развернуть миссию по содействию возобновлению судоходства в Ормузском проливе уже в течение следующих нескольких дней, заявил французскому телевидению президент страны Эммануэль Макрон.

По его словам, авианосец "Шарль де Голль" подойдет к проливу "в течение двух-трех дней". Нидерланды и Италия окажут поддержку миссии, добавил он.

Любые пошлины, введенные за проход по Ормузскому проливу, будут нарушать международное право, заявил Макрон и пообещал сделать все, чтобы они не были введены.

Ранее источник агентства Fars указал, ссылаясь на согласованную Вашингтоном и Тегераном финальную версию меморандума, что "будущее управление услугами для осуществления судоходства в Ормузском проливе будет определяться Ираном и Оманом". Собеседник агентства отметил, что Иран будет предоставлять, в частности, услуги, связанные с безопасностью и страхованием.

При этом источник утверждал, что использование в тексте термина "услуги для судоходства" означает, что "США признают право Ирана на взимание платы". Иран будет только в течение 60 дней разрешать бесплатный проход судов, а затем иранская сторона будет "получать финансовую выгоду для экономического развития страны", подчеркнул источник.

В ночь на понедельник США и Иран достигли соглашения, предусматривающего немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. Стороны должны подписать меморандум о взаимопонимании, который, в частности, предполагает открытие Ормузского пролива для транзита судов и прекращение морской блокады Ирана, 19 июня в Швейцарии.