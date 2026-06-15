The Guardian сообщил об отсутствии оживления в Ормузском проливе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Судоходство в Ормузском проливе остается практически парализованным, несмотря на сообщения о достижении договоренности между США и Ираном, сообщает The Guardian со ссылкой на данные отслеживающих систем.

Так, компания Kpler зафиксировала лишь один танкер, который за сутки прошел через пролив с включенным транспондером.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что движение через Ормузский пролив возобновится сразу же после того, как состоится официальное подписание соглашения между США и Ираном, которое запланировано в пятницу 19 июня.