Поиск

The Guardian сообщил об отсутствии оживления в Ормузском проливе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Судоходство в Ормузском проливе остается практически парализованным, несмотря на сообщения о достижении договоренности между США и Ираном, сообщает The Guardian со ссылкой на данные отслеживающих систем.

Так, компания Kpler зафиксировала лишь один танкер, который за сутки прошел через пролив с включенным транспондером.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что движение через Ормузский пролив возобновится сразу же после того, как состоится официальное подписание соглашения между США и Ираном, которое запланировано в пятницу 19 июня.

Хроника 28 февраля – 15 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Kpler Иран США Дональд Трамп Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вэнс опроверг планы вернуть Ирану замороженные активы на $24 млрд

 Вэнс опроверг планы вернуть Ирану замороженные активы на $24 млрд

Что произошло за день: понедельник, 15 июня

В соглашении США и Ирана нет требования вывода израильских войск из Ливана

В Армении местные военные проведут учения вместе с США, Францией и Грецией

Трамп пообещал после стабилизации ситуации с Ираном сконцентрироваться на Украине

 Трамп пообещал после стабилизации ситуации с Ираном сконцентрироваться на Украине

Axios назвал Трампа среди подписантов электронного меморандума Ирана и США

Brent остается в минусе и торгуется у $83,1 за баррель

США и Иран подписали соглашение в электронной форме

Президент Ирана подтвердил анонсированное подписание меморандума с США 19 июня

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2676 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9920 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов