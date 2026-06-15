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UKMTO считает риски для судоходства в Ормузском проливе по-прежнему высокими

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Уровень угрозы для судов, проходящих Ормузский пролив, по-прежнему остается на отметке "высокиий", несмотря на согласование меморандума между Вашингтоном и Тегераном, сообщило британское Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Блокада пролива пока еще полностью не снята. Морякам следует ожидать усиленного присутствия военно-морских сил, возможных вызовов по УКВ-радио и скопления судов вблизи якорных стоянок, указывается в сообщении.

При этом отмечается, что американские вооруженные силы поднимаются на борт судов, нарушающих блокаду, угрожают силовыми действиями и иногда наносят по ним удары, если они не подчиняются требованиям.

В ночь на понедельник США и Иран окончательно согласовали меморандум, предусматривающий, в частности, немедленное открытие Ормузского пролива для свободного транзита судов и прекращение морской блокады Ирана. Стороны должны подписать документ 19 июня в Швейцарии.

Хроника 28 февраля – 15 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив UKMTO
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