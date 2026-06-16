Трамп считает сделку с Ираном справедливой

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает справедливыми параметры меморандума, согласованного с Ираном.

"У нас справедливая сделка, хорошая сделка, - сказал он журналистам на полях саммита G7. - Мы добились заключения сделки с Ираном. Мы переходим на второй этап, который, я думаю, будет легче".

Кроме того, он заверил, что США не собираются инвестировать деньги в Иран.

"Мы не инвестируем никакие деньги в Иран, кстати. Были слухи такие вчера, но это смехотворно", - сказал Трамп.

Под вторым этапом Трамп имел в виду переговоры по наиболее острым проблемам между США и Ираном. Один из них - иранская ядерная программа.