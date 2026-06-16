Иран настаивает на разблокировке его замороженных активов

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Иран обсуждает с США вопрос о возвращении замороженных активов Ирана, передает во вторник государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB).

"Обсуждается вопрос заблокированных средств Ирана. Министр иностранных дел (Аббас Аракчи - ИФ) подчеркнул, что эти средства были заблокированы незаконно и должны быть предоставлены в распоряжение Ирана", - приводит IRIB слова замглавы МИД Ирана Маджида Тахт-Раванчи.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу CBS News, что Иран может получить доступ к фонду реконструкции в размере $300 млрд в рамках нового мирного соглашения при условии, что Тегеран выполнит свои обязательства.

"Такого рода возможность может быть им предоставлена за счет фонда, финансируемого коалицией стран Персидского залива, при условии, что они выполнят свою часть обязательств", - ответил вице-президент США.

Он также опроверг сообщения о том, что для Ирана в случае реализации соглашения с США разблокируют $24 млрд замороженных иранских активов. "Это нигде не фигурирует, ни в одном из текстов", - сказал вице-президент.

"Мы говорили, что готовы обсуждать размораживание активов, но гораздо, гораздо более важным является снятие санкций с их экономики, при условии, что они возьмут на себя долгосрочные обязательства по ядерной программе", - подчеркнул Вэнс.