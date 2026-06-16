В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и США, который распространил во вторник телеканал "Аль-Арабийя".

"Исламская Республика Иран вновь заявляет, что никогда не будет производить ядерное оружие", - отмечается в одном из пунктов текста.

Из текста следует, что Тегеран и Вашингтон "договорились, что судьба обогащенного материала и судьба всех иных взаимно согласованных вопросов, связанных с ядерной сферой, включая ядерные потребности Ирана, будут надлежащим образом урегулированы в окончательном соглашении".

До заключения окончательного соглашения Иран и США соглашаются "сохранять статус-кво: Иран сохранит статус-кво в отношении своей ядерной программы, а США не будут вводить новые санкции против Ирана или усиливать свое военное присутствие в регионе".