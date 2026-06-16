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Соглашение между Ираном и США предусматривает прекращение всех боевых действий, включая Ливан

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал "Аль-Арабийя".

"Исламская Республика Иран и США вместе со своими союзниками в текущей войне заявляют при подписании настоящего меморандума о взаимопонимании о немедленном и постоянном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются с этого момента не предпринимать никаких враждебных действий друг против друга, а также воздерживаться от угрозы силой или применения силы друг против друга", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что представители Ирана и США намерены подписать меморандум в пятницу в Швейцарии.

Хроника 28 февраля – 16 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Ливан
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