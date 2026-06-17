Поиск

Сын экс-президента Бразилии Болсонару заочно получил тюремный срок

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару, сына бывшего президента страны, к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения за попытку повлиять на судебный процесс над его отцом Жаиром Болсонару, пишет The Guardian.

В миреТрамп встретился с сыном экс-президента Бразилии БолсонаруЧитать подробнее

По данным прокуратуры, проживающий с февраля 2025 года в США Эдуарду Болсонару пытался организовать давление со стороны Вашингтона на суд Бразилии за счет введения санкций против судей, а также применения пошлин на бразильский импорт.

Эдуарду Болсонару ранее заверял, что его деятельность в США нацелена исключительно на правосудие в отношении официальных лиц, которые, по его мнению, нарушают Конституцию Бразилии.

Жаир Болсонару в ноябре 2025 года начал отбывать 27-летний срок по обвинению в попытке организации переворота и руководстве преступным сообществом. По версии обвинения, возглавляемые Болсонару заговорщики намеревались убить президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, вице-президента Жералду Алкмина и главу Верховного суда Алишандри ди Мораиса после поражения на президентских выборах 2022 года. Президент США Дональд Трамп заявлял, что "очень недоволен" приговором в отношении Болсонару.

В связи с судебными разбирательствами в Бразилии в отношении экс-президента Болсонару Трамп в июле 2025 года принял решение о введении дополнительной пошлины в 40% на экспортируемые из Бразилии товары. С учетом новых мер пошлины для этой страны составили 50%. После переговоров с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ноябре 2025 года Трамп принял решение отменить пошлины в 40%. Теперь же администрация Трампа предлагает ввести 25-процентные пошлины на бразильский импорт в США.

США Жаир Болсонару Бразилия Эдуарду Болсонару
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти США обсуждают возможность "VIP-сопровождения" судов в Ормузском проливе

Brent подешевела до $78,39 за баррель

Иран начал экспорт нефти после прекращения американской блокады

 Иран начал экспорт нефти после прекращения американской блокады

Что случилось этой ночью: среда, 17 июня

США отказали Израилю в просьбе ознакомиться с меморандумом о взаимопонимании с Ираном

 США отказали Израилю в просьбе ознакомиться с меморандумом о взаимопонимании с Ираном

Dow Jones вырос и обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq снизились

Страны G7 выступили за прочное и всеобъемлющее соглашение между США и Ираном

 Страны G7 выступили за прочное и всеобъемлющее соглашение между США и Ираном

Лидеры G7 высказались за усиление санкций в отношении России

Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях Трампа в Иране

 Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях Трампа в Иране

В Минобороны Британии заявили, что расследуют инцидент с яхтой и российским фрегатом

 В Минобороны Британии заявили, что расследуют инцидент с яхтой и российским фрегатом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2705 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9962 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов