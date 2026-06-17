Сын экс-президента Бразилии Болсонару заочно получил тюремный срок

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару, сына бывшего президента страны, к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения за попытку повлиять на судебный процесс над его отцом Жаиром Болсонару, пишет The Guardian.

По данным прокуратуры, проживающий с февраля 2025 года в США Эдуарду Болсонару пытался организовать давление со стороны Вашингтона на суд Бразилии за счет введения санкций против судей, а также применения пошлин на бразильский импорт.

Эдуарду Болсонару ранее заверял, что его деятельность в США нацелена исключительно на правосудие в отношении официальных лиц, которые, по его мнению, нарушают Конституцию Бразилии.

Жаир Болсонару в ноябре 2025 года начал отбывать 27-летний срок по обвинению в попытке организации переворота и руководстве преступным сообществом. По версии обвинения, возглавляемые Болсонару заговорщики намеревались убить президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, вице-президента Жералду Алкмина и главу Верховного суда Алишандри ди Мораиса после поражения на президентских выборах 2022 года. Президент США Дональд Трамп заявлял, что "очень недоволен" приговором в отношении Болсонару.

В связи с судебными разбирательствами в Бразилии в отношении экс-президента Болсонару Трамп в июле 2025 года принял решение о введении дополнительной пошлины в 40% на экспортируемые из Бразилии товары. С учетом новых мер пошлины для этой страны составили 50%. После переговоров с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ноябре 2025 года Трамп принял решение отменить пошлины в 40%. Теперь же администрация Трампа предлагает ввести 25-процентные пошлины на бразильский импорт в США.