NYT сообщила, что судоходство в Ормузском проливе все еще не возобновилось

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Транзит коммерческих судов через Ормузский пролив до сих пор не возобновился, несмотря на согласование меморандума между Вашингтоном и Тегераном, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на данные судоходных компаний.

Во вторник три международные судоходные компании, чьи суда застряли в Персидском заливе, сообщили The New York Times, что их корабли не возобновляют движение через Ормузский пролив, поскольку они продолжают оценивать риски такого перехода. По данным аналитической компании Kpler, в Персидском заливе остается около 500 крупных коммерческих судов, которые пока не собираются проходить через пролив.

Японская компания Mitsui O.S.K. Lines заявила, что возобновит свою деятельность в проливе только после того, как "будет подтверждена достаточная безопасность". В заявлении компании говорится, что для возобновления судоходства по проливу "потребуется тесная координация с правительствами соответствующих стран, страховщиками и другими заинтересованными сторонами".

Немецкая компания Hapag-Lloyd заявила, что изучает доступную информацию и пересматривает вопрос о безопасности прохода своих судов через Ормузский пролив. Однако в заявлении компании звучит оптимизм: "Последние события дают основания надеяться, что ситуация с безопасностью в Ормузском проливе улучшится".

В заявлении, опубликованном во вторник, датская компания Maersk назвала мирное соглашение "долгожданным позитивным событием", но добавила, что не внесла никаких изменений в свою работу в регионе, поскольку общедоступная информация о возобновлении судоходства через пролив по-прежнему ограничена.

После того как в воскресенье было объявлено о достижении соглашения между Вашингтоном и Тегераном, президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив частично уже открыт для судоходства.

"Суда уже начинают выходить в море, а в пятницу все будет полностью открыто", - отметил Трамп в понедельник на двусторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, имея в виду подписание соглашения, которое должно состояться в пятницу в Женеве.

В понедельник Трамп также написал в социальных сетях, что в Ормузском проливе есть "абсолютно безопасный, защищённый и свободный" путь для судов.

Тем не менее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) накануне сообщило, что угроза безопасности в проливе остается "высокой". В организации подчеркнули, что военно-морская блокада иранских портов, введенная США, сохраняется, и предупредила суда, чтобы они не пытались заходить в иранские порты или выходить из них до получения соответствующих указаний.