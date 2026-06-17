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ЦИК Армении лишил неприкосновенности обвиняемого во взятках соратника главы "Ташира" Карапетяна

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Армении на заседании в среду удовлетворила ходатайство генпрокуратуры о лишении неприкосновенности кандидата в депутаты от возглавляемого главой ГК "Ташир" Самвелом Карапетяном оппозиционного блока "Сильная Армения" Давида Казиняна, ранее занимавшего должность гендиректора "Электрических сетей Армении".

"ЦИК удовлетворил ходатайство. Обвинение абсолютно нелепое, Казиняна обвиняют в подготовке к раздаче взяток. Понятно, что дело абсолютно политическое. По всей вероятности, скоро он будет задержан, затем - арестован", - сказал журналистам адвокат Арам Вардеванян.

Антикоррупционный комитет Армении обвиняет Казиняна в раздаче избирателям взяток в предшествующий парламентским выборам 7 июня период. Казинян отрицает выдвинутые обвинения. В беседе с журналистами перед зданием ЦИК он отметил, что уголовное дело против него является "проявлением страхов властей".

Согласно окончательным результатам ЦИК, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала на парламентских выборах 7 июня 49,81% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Кочаряна - более 9,9%. "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав около 3,9%.

Ранее Пашинян заявил, что прошедшие в парламент в результате выборов 7 июня оппозиционные силы попали туда незаконно и должны быть лишены возможности политической деятельности. Он заявил, что предстоящей повесткой возглавляемой им партии станет лишение имущества глав трех оппозиционных сил - главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бизнесмена Гагика Царукяна. "Они должны голодать, чтобы у них и мысли не возникло раздавать предвыборные взятки. Это политическая повестка, и в этом смысле революция больше не может быть бархатной", - сказал Пашинян.

Антикоррупционный комитет Армении предложил министерству юстиции законодательно запретить участие в избирательных процессах политическим силам, обвиняемым в коррупционных сделках на выборах.

Армения Самвел Карапетян Давид Казинян
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