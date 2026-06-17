Трамп заявил, что США не планируют выделять средства для инвестиций в Иран

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон в рамках урегулирования конфликта не намерен инвестировать в Иран, однако не запрещает это делать другим странам, заявил президент США Дональд Трамп.

"Это ложная информация (...). Вы можете инвестировать, если хотите. Я же не буду запрещать это делать. Но мы, США, инвестировать не будем, даже 10 центов", - сказал Трамп в среду в ответ на вопрос о сообщениях СМИ о том, что Иран в рамках урегулирования конфликта с США получит инвестиций на сумму в $300 млрд.

Он также заявил, что не ведет переговоров по вопросу инвестиций в иранскую экономику с арабскими странами Персидского залива.

Ранее телеканал "Аль-Арабийя" распространил текст соглашения между Ираном и США, в котором говорилось, что "США и их региональные партнеры обязуются разработать план по восстановлению и развитию Ирана, обеспечив финансирование в размере не менее $300 млрд".