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Трамп заявил, что США не планируют выделять средства для инвестиций в Иран

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон в рамках урегулирования конфликта не намерен инвестировать в Иран, однако не запрещает это делать другим странам, заявил президент США Дональд Трамп.

В миреТрамп заявил, что США не будут платить Ирану $300 млнЧитать подробнее

"Это ложная информация (...). Вы можете инвестировать, если хотите. Я же не буду запрещать это делать. Но мы, США, инвестировать не будем, даже 10 центов", - сказал Трамп в среду в ответ на вопрос о сообщениях СМИ о том, что Иран в рамках урегулирования конфликта с США получит инвестиций на сумму в $300 млрд.

Он также заявил, что не ведет переговоров по вопросу инвестиций в иранскую экономику с арабскими странами Персидского залива.

Ранее телеканал "Аль-Арабийя" распространил текст соглашения между Ираном и США, в котором говорилось, что "США и их региональные партнеры обязуются разработать план по восстановлению и развитию Ирана, обеспечив финансирование в размере не менее $300 млрд".

Хроника 28 февраля – 17 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран
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