Вэнс обусловил выделение $300 млрд и размораживание активов Ирана сменой его поведения

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Новый меморандум между США и Ираном предусматривает получение Тегераном $300 млрд на восстановление, но эти средства не поступят Ирану, если он не пересмотрит свое поведение, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Ничего из этого не поступит Ирану, если Иран фундаментально не изменит поведение в мире", - сказал Вэнс в интервью CBS в среду, комментируя сообщение о том, что новый меморандум включает финансирование восстановления Ирана в размере не менее $300 млрд, а также разморозку всех замороженных финансовых активов Ирана.

По словам вице-президента, "на самом деле президент (США - ИФ) говорит следующее: если Иран коренным образом изменит отношения с США, с регионом и остальным миром, тогда Иран сможет получить определенные экономические выгоды".

"Когда я говорю о выгодах, я имею в виду снятие санкций с их экономики", - уточнил Вэнс.

Он отметил, что соглашение позволит немедленно открыть Ормузский пролив и создаст рамки, при которых Иран сможет получить определенные выгоды и "вернуться в мировую экономику", если предоставит США необходимые гарантии по прекращению финансирования терроризма и отказу от разработки ядерного оружия.

"Мы уничтожили их ядерную программу, но одна из целей президента - дать им стимул не пытаться восстановить эту программу в долгосрочной перспективе", - добавил вице-президент.

Вэнс заявил, что текст соглашения США и Ирана будет опубликован "самое позднее" в пятницу. Он сообщил, что Белый дом пытается добиться от иранцев более ранней публикации. По словам Вэнса, представители Катара и Пакистана, которые выступали посредниками при заключении соглашения, попросили пока не публиковать полный текст документа, однако текст меморандума стал доступен межарабскому телеканалу "Аль-Арабийя" в среду.

"Мы на самом деле пытаемся убедить их опубликовать его уже сегодня, потому что хотим рассказать американскому народу, что содержится в этом соглашении", - подчеркнул Вэнс.