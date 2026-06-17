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Дания направит в Латвию батальон для защиты восточного фланга НАТО

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Дания в 2026 году отправит в Латвию батальон численностью до 850 военных для усиления обороны НАТО на восточном фланге, сообщается в среду на сайте министерства обороны страны.

"Власти направят в Латвию до 850 датских военных во второй половине 2026 года. (...) Это необходимо для усиления коллективной обороны НАТО на восточном фланге", - говорится в заявлении.

Датские военные присоединятся к возглавляемой Канадой бригаде. Отмечается, что батальон будет размещен в Латвии, но сможет принимать участие в различных мероприятиях и в других странах НАТО.

Западные СМИ отмечают, что, как ожидается, датских военных перебросят в Латвию осенью.

Дания НАТО Латвия
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