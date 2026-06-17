Европейские страны НАТО и Канада увеличили оборонные инвестиции почти на 20% за год

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Многие страны НАТО уже демонстрируют, что выполняют взятые на саммите в Гааге обязательства вложить в оборону 5% ВВП к 2035 году, европейские союзники и Канада увеличили свои оборонные инвестиции более чем на $90 млрд, заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции по случаю встречи министров обороны НАТО 18 июня.

"Цифры говорят сами за себя. В 2025 году мы стали свидетелями значительного увеличения инвестиций в оборону. Европейские союзники и Канада увеличили свои основные оборонные инвестиции более чем на $90 млрд. Это поразительная цифра - почти 20-процентный рост за один год. Дальнейшее увеличение уже запланировано на 2026 год", - сообщил он.

По его словам, эти "значительные инвестиции создают реальные возможности".

"И мы уже видим, что европейские союзники и Канада стали более боеспособными и берут на себя больше ответственности за нашу безопасность. Это включает принятие на себя более ключевых руководящих ролей в военных структурах НАТО, а также принятие большей ответственности в контексте того, что может потребоваться НАТО для сдерживания в мирное время и защиты в кризисных ситуациях или конфликтах", - добавил Рютте.