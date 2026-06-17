Глава ГК "Ташир" намерен создать коалицию оппозиционных сил Армении

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Председатель оппозиционной партии "Сильная Армения", глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян заявил о намерении создать коалицию оппозиционных сил.

"Я объявляю процесс консолидации оппозиционных сил. Поскольку мы эту ошибку допустили до выборов, и многие оппозиционные силы переоценили свои силы, нам не удалось договориться. Поэтому сейчас для нашей страны очень важна эта консолидация", - сказал Карапетян в интервью главным редакторам ряда армянских СМИ.

По его словам, "оппозиционные силы, которым наша страна дорога, откликнутся, и мы создадим поствыборную оппозиционную коалицию".

Для этой цели будет создан координационный совет, отметил Карапетян.

Согласно окончательным результатам ЦИК, партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала на парламентских выборах 7 июня более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Кочаряна - более 9,9%. "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав около 3,9%.

Ранее Пашинян заявил, что прошедшие в парламент в результате выборов 7 июня оппозиционные силы попали туда незаконно и должны быть лишены возможности политической деятельности. Он заявил, что предстоящей повесткой возглавляемой им партии станет лишение имущества глав трех оппозиционных сил - Карапетяна, Кочаряна и Царукяна. "Они должны голодать, чтобы у них и мысли не возникло раздавать предвыборные взятки. Это политическая повестка, и в этом смысле революция больше не может быть бархатной", - сказал Пашинян.

Бизнесмен Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года. Он был арестован в июне 2025 года по обвинению в призыве к захвату власти, и до решения о домашнем аресте, содержался в уголовно-исполнительном учреждении Службы национальной безопасности.

В среду Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила ходатайство генпрокуратуры о лишении неприкосновенности и уголовном преследовании экс-президента Роберта Кочаряна. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег. Кочаряну запрещен выезд из страны. Ранее генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против Царукяна. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В качестве меры пресечения избран запрет на выезд из страны.