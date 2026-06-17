Лидер "Хезболлы" назвал победой Ирана достигнутые с США договоренности

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Лидер движения "Хезболла" Наим Касем считает, что достигнутое соглашение между США и Ираном является победой иранского народа, передает в среду телеканал "Аль-Джазира".

"Мы поздравляем иранский народ, руководство и всех, кто поддерживает свободу, с этой большой победой. Мы благодарим Исламскую Республику за то, что она связала ливанский фронт и сопротивление, которое принесло большие жертвы, и заставила Израиль прекратить агрессию", - сказал Касем в телеобращении.

По словам Касема, теперь переговоры Ливана с Израилем должны ограничиваться вопросами "взаимной безопасности", добавив, что главным требованием страны должно быть восстановление ее суверенитета.

"Пределом переговоров с израильтянами является взаимная безопасность... и любое предложение под лозунгом разоружения не пройдет, поскольку это израильский способ для того, чтобы забрать все и разрушить страну", - убежден Кассем.

Накануне телеканал "Аль-Арабийя" опубликовал, предположительно, текст меморандума США и Ирана, который должен быть подписан в пятницу в Швейцарии.

Документ состоит из 14 пунктов. Среди прочего в нем в нем содержится требование немедленного и постоянного прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан.

"Исламская Республика Иран и США вместе с союзниками в этой войне заявляют при подписании настоящего меморандума о взаимопонимании о немедленном и постоянном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются с этого момента не предпринимать никаких враждебных действий друг против друга, а также воздерживаться от угрозы силой или применения силы друг против друга", - говорится в документе, который распространил телеканал "Аль-Арабийя".