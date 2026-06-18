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Трамп назвал дураками тех, кто критикует его позицию по Ирану

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто считает его политику по Ирану слишком мягкой.

"Эти дураки, которые думают, что я был недостаточно жестким с Ираном (...), либо завидуют, либо - плохие люди, либо просто глупые", - написал он в социальной сети Truth Social в четверг.

Ранее Трамп заявил, что лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном. В Конгрессе США потребовали предоставить полный текст документа, любые сопутствующие соглашения или механизмы реализации, а также подробную информацию о стратегии Трампа по ведению переговоров и достижению будущего соглашения с Ираном.

Дональд Трамп США Иран
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