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Трамп удовлетворен экономической ситуацией после подписания меморандума с Ираном

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг положительно охарактеризовал экономическую обстановку, которую, по его мнению, можно наблюдать после подписания американо-иранского меморандума о взаимопонимании.

"Идут поставки нефти, Иран никогда не получит ядерное оружие (мир будет в безопасности), фондовые рынки растут, количество рабочих мест достигает рекордных показателей, а цены падают (это доступные цены)", - написал он в соцсети Truth Social.

Он также заверил, что теперь другие страны уважают США, как никогда ранее.

Ранее Трамп заявил, что лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном.

США Иран Дональд Трамп
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