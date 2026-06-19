Стармер поздравил своего потенциального соперника с возвращением в британский парламент

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Мэр Манчестера Эндрю Бернем, который считается основным соперником-лейбористом премьера Великобритании Кира Стармера, одержал победу на дополнительных выборах в парламент, сообщают британские СМИ.

Стармер направил свои поздравления Бернему.

"Поздравляю! Эндрю Бернем - новый член парламента от лейбористов от Мейкерфилда. Избиратели выбрали кампанию надежды и оптимизма Лейбористской партии вместо разделения и ненависти", - написал британский премьер в соцсети Х.

По результатам выборов, мэр Манчестера получил 54% голосов, на втором месте - представитель ультраправой партии "Реформировать Великобританию" Роберт Кеньон с 35% голосов. Кандидат от консерваторов Майкл Уинстэнли смог занять только четвертое место.

Телеканал ВВС пишет, что победа Бернема создала "серьезную и неминуемую" угрозу лидерству Стармера в Лейбористской партии.

Британские СМИ писали, что если Бернему удастся вернуться в парламент, то он, вероятнее всего, инициирует борьбу за позицию лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании. Для этого ему понадобится получить поддержку как минимум 80 депутатов от Лейбористской партии. Предполагается, что он сможет этого добиться, так как ранее около 100 депутатов публично призвали премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку.

В мае депутат-лейборист от Мейкерфилда Джош Саймонс объявил, что намерен уйти в отставку. При этом политик подчеркнул, что делает это исключительно для того, чтобы Бернем мог занять его место в парламенте. Тогда Саймонс заявил, что "Энди является подходящим кандидатом на пост руководителя страны".

Проблемы Стармера усугубились после плохих результатов Лейбористской партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии в мае, на которых партия лишилась свыше 1,5 тыс. мест. После этого многие однопартийцы, в том числе члены парламента, призвали премьера покинуть пост. Пока что Стармер отказывается рассматривать такую возможность.

Бернем, которого в СМИ называют "королем Севера", обладает достаточно обширной поддержкой в партии. Он занимал министерские должности в правительствах премьер-министров Тони Блэра и Гордона Брауна, а также дважды боролся за пост главы Лейбористской партии: в 2010 году он занял четвертое место, а в 2015 - второе, проиграв Джереми Корбину.