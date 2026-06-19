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В Иране заявили о готовности ответных мер при нарушении США положений меморандума

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности Ирана заявил о наличии плана ответных мер в случае нарушения Соединенными Штатами меморандума, подписанного между Вашингтоном и Тегераном, передает государственный телеканал IRIB.

"В случае любого отклонения или нарушения со стороны Соединенных Штатов будет предпринят ответный удар в соответствии с заранее определенным планом", - говорится в заявлении.

"Иран не успокоится, пока не будут восстановлены все права иранского народа", - подчеркнул Совет национальной безопасности.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который должен был возглавить делегацию на переговорах в Швейцарии, также заявил, что Исламская республика будет добиваться реализации достигнутого соглашения. "В случае недобросовестности и чрезмерных требований Вашингтона, Тегеран даст сокрушительный ответ", - написал Галибаф в соцсети X, пригрозив США "еще более сильным ударом", если те вновь попытаются пойти по пути военного конфликта.

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании Ирана и США, состоящий из 14 пунктов. Он был опубликован как ведущими американскими, так и иранскими СМИ.

Ранее в пятницу в МИД Швейцарии заявили, что переговоры США и Ирана, которые должны были пройти в Бюргенштоке, не состоятся.

"Переговоры между США и Ираном, запланированные на пятницу по имплементации соглашения, состоящего из 14 пунктов, (...) были отменены", - пишет Guardian со ссылкой на заявление швейцарского внешнеполитического ведомства.

Представитель Белого дома сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет в пятницу в Швейцарию для переговоров по реализации меморандума о взаимопонимании с Ираном.

При этом представитель добавил, что США "с нетерпением ожидают скорейшего начала технических переговоров". Он отметил, что планы технических переговоров еще не согласованы, и делегация США готова отбыть при первой же возможности.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным Ираном и США на этой неделе, обе стороны должны в течении 60 дней провести технические переговоры, в частности, о судьбе иранской ядерной программы, чтобы достичь окончательного мирного соглашения. Этот 60-дневный срок, по словам Вэнса, стартовал в четверг 18 июня. Американские СМИ в этом контексте отметили, что таким образом предельный срок итогового договора сторон - 17 августа.

Глава Пентагона Пит Хегсет накануне также предупредил, что "Соединенные Штаты возобновят военные действия и вновь введут блокаду против Ирана, если тот не выполнит свои обязательства по соглашению с США". Он указал, что позиция США направлена на обеспечение выполнения соглашения, в том числе по иранской ядерной программе.

Иран США
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