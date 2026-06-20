Власти Израиля приказали военным остановить удары по Ливану

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ прекратить удары по югу Ливана, но не покидать ливанскую территорию, сообщают в субботу ближневосточные СМИ.

По их данным, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац приказали израильской армии прекратить атаки на юге Ливана, но не покидать занятую территорию.

Отмечается, что решение было принято в координации с властями США.

Ранее в субботу иранское военное командование заявило о перекрытии движения через Ормузский пролив в связи с продолжением боевых действий в Ливане.