Трамп настаивает на том, что проход через Ормузский пролив будет бесплатным

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что суда не будут платить за проход через Ормузский пролив во время американо-иранских переговоров и после их завершения.

"Не будет никаких сборов за проход через Ормузский пролив на 60-дневный период перемирия, и не будет никаких сборов после того, как 60-дневный период закончится", - написал он в субботу в социальной сети Truth Social.

Если оплата за проход и будет вводиться, то "только в пользу США", и только в том случае, если сторонам не удастся заключить финальное соглашение, отметил Трамп.

Ранее иранская сторона заявляла, что бесплатно пересечь Ормузский пролив можно будет только в течение 60-дневного периода переговоров США с Ираном.