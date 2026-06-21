Вэнс сообщил, что США и Иран пока ведут технические переговоры

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - США и Иран пока ведут технические переговоры, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Сегодняшний день на самом деле представляет собой начало технических переговоров. Они не решат все разногласия, но позволят нам впервые в истории сесть вместе как командам, чтобы выяснить, что важнее всего для соответствующих сторон, урегулировать эти вопросы, решить их и прийти к лучшему завтра", - сказал он журналистам в воскресенье в швейцарском Бюргенштоке.

По словам Вэнса, "политическое руководство соответствующих стран находится здесь, потому что мы хотели, во-первых, создать структуру для этих технических переговоров, а во-вторых, убедиться, что наши команды имеют нашу полную поддержку и знают, что они всегда могут обратиться к нам, чтобы прорваться через любые барьеры".

"У нас много работы. Мы воодушевлены этой возможностью", - заключил он.

Ранее Вэнс заявил в Бюргенштоке, что на переговорах по Ирану уже был достигнут прогресс, и дополнительный прогресс может последовать в течение нескольких часов.