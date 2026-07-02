Трамп совершил первый полет на новом президентском самолете

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп совершил первый полет на новом президентском лайнере Boeing 747-8, сообщило AP.

Самолет, подаренный Соединенным Штатам катарской королевской семьей в мае 2025 года и переданный на баланс Пентагона, после переоснащения под требования президентских воздушных перевозок и летных испытаний доставил Трампа 1 июля с объединенной базы Эндрюс под Вашингтоном в штат Северная Дакота для посещения президентской библиотеки Теодора Рузвельта, открытие которой состоится 4 июля.

Окончательная стоимость модернизации самолета, который в отличие о прежних бело-голубых президентских лайнеров покрашен в бело-красно-черный цвет, держится в секрете.

По данным ВВС США, стоимость проведенной модификации составила $400 млн. При этом большая часть этих средств была потрачена в основном на секретные системы связи и обеспечения безопасности.