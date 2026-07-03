Le Figaro узнала, что НАТО и ЕС выделят Киеву 140 млрд евро военной помощи

Эти средства Украина должна получить в 2026-2027 годах, сообщила газета

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Украина получит от западных партнеров по НАТО и ЕС в 2026 и 2027 годах 140 млрд евро - по 70 млрд в год - на военную помощь, включая уже обещанные Евросоюзом 60 млрд евро, сообщает в пятницу газета Le Figaro.

Издание ссылается на дипломатические источники, по данным которых 8 июля "на полях" саммита Североатлантического альянса в Анкаре участники встречи возьмут обязательство предоставить Украине военную помощь в размере в размере 70 млрд евро как в 2026, так и в 2027 году. Le Figaro уточняет, что эти средства включают 60 млрд евро, которые Европейский союз обязался предоставить Украине в 2026 и 2027 годах.

Пресс-служба НАТО ранее сообщила, что в рамках саммита альянса 7-8 июля в Анкаре пройдет встреча высшего уровня по оборонной промышленности. В свою очередь Еврокомиссия (ЕК) объявила, что на этом мероприятии выступит председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По информации СМИ, ссылающихся на проект заявления саммита НАТО в Анкаре, который, вероятно, еще предстоит дорабатывать, в документе будет сказано, что Россия представляет "долгосрочную угрозу" безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе.