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Экс-министр обороны Грузии получил срок за призыв к свержению властей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны Грузии Бачана (Бачо) Ахалая приговорен Тбилисским городским судом к 2,6 годам лишения свободы за призыв к насильственному свержению действующих властей.

Это заявление Ахалая несколько месяцев назад в суде, когда рассматривалось возбужденное против него уголовное дело об организации попытки штурма президентской резиденции в Тбилиси 4 октября 2025 года.

На оглашении приговора бывший министр не присутствовал. Ранее он заявлял в соцсетях, что не признает себя виновным ни в одном из предъявленных ему обвинений и называл свое преследование политически мотивированным.

В декабре 2025 года Ахалая был арестован по делу об организации попытки штурма президентской резиденции.

Ахалая был министром обороны в правительстве бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в 2009-2012 годах. В 2012 году он был задержан и приговорен к девяти годам лет лишения свободы за подавление бунта заключенных а 2025 году в тюрьме, при котором несколько из заключенных были убиты полицейским спецназом. Ахалая в 2005 году занимал должность начальника департамента по исполнению наказаний МВД Грузии.

По заявлению прокуратуры, выйдя на свободу в марте 2022 года, Ахалая продолжал деструктивную деятельность против государства и действующих властей, а 4 октября 2025 года был главным организатором попытки штурма президентской резиденции. 4 октября 2025 года МВД Грузии сообщало, что участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались прорваться внутрь.

МВД Тбилиси Михаил Саакашвили Тбилисский городской суд Бачо Ахалая
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