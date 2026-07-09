Поиск

Пашинян не стал раскрывать достигнутые с Мишустиным договоренности

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал журналиста об открытом и дружеском разговоре с главой правительства России Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге 6 июля.

"Мы провели открытую, откровенную и дружескую беседу. Достигнут ряд соглашений. Я пока не буду разглашать их детали, жду, когда они станут реальностью и вы все это увидите", - сказал Пашинян.

В Екатеринбурге Мишустин заявил, что Москва рассчитывает, что новое правительство Армении, сформированное по итогам выборов, обеспечит развитие отношений с Россией в духе дружбы и добрососедства.

Пашинян тогда сказал, что Армения настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией и участии в Евразийском экономическом союзе. Он отметил, что как до, так и после выборов Армения "настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией, заинтересована в участии в ЕАЭС, и заинтересована, чтобы механизмы, которые предусмотрены договором об ЕАЭС, работали в плановом режиме".

ЕАЭС Екатеринбург Никол Пашинян Армения Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ереване допустили, что влияние ограничений РФ на импорт армянских товаров составит около 2% ВВП

Иранские военные атаковали ЗРК Patriot в Кувейте и топливные склады в Бахрейне

Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

 Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

Brent подорожала до $78,78 за баррель на новостях с Ближнего Востока

Что случилось этой ночью: четверг, 9 июля

США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе

 США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе

Казахстан опроверг сообщения об использовании своей территории для запуска дронов по РФ

США нанесли ракетный удар по северо-востоку Ирана

Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана

 Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана

Иран ответил ударами по военным объектам США в Бахрейне и Кувейте
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2989 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10412 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов