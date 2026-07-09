Пашинян не стал раскрывать достигнутые с Мишустиным договоренности

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал журналиста об открытом и дружеском разговоре с главой правительства России Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге 6 июля.

"Мы провели открытую, откровенную и дружескую беседу. Достигнут ряд соглашений. Я пока не буду разглашать их детали, жду, когда они станут реальностью и вы все это увидите", - сказал Пашинян.

В Екатеринбурге Мишустин заявил, что Москва рассчитывает, что новое правительство Армении, сформированное по итогам выборов, обеспечит развитие отношений с Россией в духе дружбы и добрососедства.

Пашинян тогда сказал, что Армения настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией и участии в Евразийском экономическом союзе. Он отметил, что как до, так и после выборов Армения "настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией, заинтересована в участии в ЕАЭС, и заинтересована, чтобы механизмы, которые предусмотрены договором об ЕАЭС, работали в плановом режиме".