США атаковали железнодорожный мост на пути, связывающем Иран с РФ и КНР

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - США атаковали крылатыми ракетами железнодорожный мост, который находится на севере Ирана в транспортном коридоре, ведущем через Туркменистан в Россию и Китай, сообщает в четверг Fars.

"Сегодня утром США нанесли удар крылатыми ракетами по (...) стратегически важному мосту на китайско-туркменско-иранском железнодорожном коридоре в уезде Ак-Кала провинции Голестан", - передает агентство.

Fars не уточняет, какие повреждения мог получить мост.

Агентство напоминает, что РФ с ноября 2025 года перевозит по этому маршруту товары. А объем перевозок КНР по данному пути утроился после начала морской блокады США иранских портов.

Fars обращает внимание, что США ранее уже атаковали участки железных и автомобильных дорог, мосты в Иране, но их быстро удавалось восстановить.

Ранее агентство Tasnim передавало со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции, что США ударили крылатыми ракетами по северо-востоку страны - по железнодорожному мосту в провинции Голестан недалеко от границы с Туркменистаном.