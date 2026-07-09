Численность войск США в Польше после возобновления ротации превысит 10 тыс. солдат

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - После возобновления ротации в Польше будет размещено более 10 тыс. американских военнослужащих, заявил журналистам в четверг вице-премьер, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Ротация американских солдат в Польше будет возобновлена в ближайшие недели, и их численность превысит 10 тыс. человек", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитируют польские СМИ.

Он также заявил, что "присутствие американских войск в Польше - это инвестиция, а не расходы". "Сегодня мы тратим около $15 тыс. в год на пребывание каждого американского солдата. Это лучшая инвестиция в безопасность Польши", - подчеркнул глава Минобороны.

В мае стало известно, что министерство обороны США неожиданно отменило отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была прибыть туда в рамках плановой ротации войск.