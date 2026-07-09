Поиск

В Иордании сообщили о перехвате иранских ракет

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Военные Иордании задействовали системы ПВО для перехвата ракет, запущенных Ираном и вошедших в воздушное пространство королевства, сообщает The National со ссылкой на представителя правительства Мухаммеда аль-Момани.

По его словам, военные смогли сбить летевшие ракеты.

До этого в Иордании звучали сигналы воздушной тревоги. Посольство США в Аммане распространило для американских граждан по всей территории королевства предупреждение об опасности атаки ракет и БПЛА и призвало сограждан немедленно найти убежище и оставаться там.

Также ранее поступали сообщения, что на базе в Багдаде, где расквартированы военнослужащие США, тоже сработали сирены.

Хроника 28 февраля – 09 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Багдад Иран США Амман Иордания Мухаммед аль-Момани
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Италии решили выслать из страны двоих сотрудников российского посольства

 Власти Италии решили выслать из страны двоих сотрудников российского посольства

В Ереване допустили, что влияние ограничений РФ на импорт армянских товаров составит около 2% ВВП

Иранские военные атаковали ЗРК Patriot в Кувейте и топливные склады в Бахрейне

Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

 Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

Brent подорожала до $78,78 за баррель на новостях с Ближнего Востока

Что случилось этой ночью: четверг, 9 июля

США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе

 США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе

Казахстан опроверг сообщения об использовании своей территории для запуска дронов по РФ

США нанесли ракетный удар по северо-востоку Ирана

Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана

 Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2993 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10418 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов