В Иордании сообщили о перехвате иранских ракет

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Военные Иордании задействовали системы ПВО для перехвата ракет, запущенных Ираном и вошедших в воздушное пространство королевства, сообщает The National со ссылкой на представителя правительства Мухаммеда аль-Момани.

По его словам, военные смогли сбить летевшие ракеты.

До этого в Иордании звучали сигналы воздушной тревоги. Посольство США в Аммане распространило для американских граждан по всей территории королевства предупреждение об опасности атаки ракет и БПЛА и призвало сограждан немедленно найти убежище и оставаться там.

Также ранее поступали сообщения, что на базе в Багдаде, где расквартированы военнослужащие США, тоже сработали сирены.