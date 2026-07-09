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В Мешхеде началась церемония погребения аятоллы Али Хаменеи

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Церемония погребения аятоллы Али Хаменеи началась в четверг в его родном городе Мешхед на северо-востоке Ирана. Она завершит траурные мероприятия в его память, которые с прошлой пятницы проходили в иранских городах Тегеран и Кум, а также в Ираке - в священных для мусульман-шиитов городах Эн-Наджафе и Кербеле.

По сообщениям иранских СМИ, на церемонию в Мешхед прибыло множество людей, несмотря на осложнение - в ночь на четверг ВВС США нанесли удары по железной дороге, связывающей Тегеран и Мешхед.

После траурной процессии по улицам города, участники которой несут красные флаги (символ возмездия в шиитском исламе), Хаменеи упокоят на территории мавзолея Имама Резы - одного из особо почитаемых в шиитском исламе имамов.

Погребение было намечено на утро четверга, однако церемонию пришлось отложить на несколько часов из-за того, что накануне прощание с аятоллой в иракских городах Эн-Наджаф и Кербела заняло значительно больше времени, чем было запланировано. Проведение церемоний в память Хаменеи в этих городах стало высшим проявлением почитания у мусульман-шиитов. Церемония в Эн-Наджафе собрала 2,3 млн человек, а в Кербеле - 7 млн. Из-за вынужденной задержки самолет с телом аятоллы прибыл из Ирака в Мешхед не ночью, как предполагалось, а в четверг утром.

Руководитель Исламской Республики Иран Хаменеи и несколько членов его семьи погибли в конце февраля, когда по его резиденции в Тегеране был нанесен мощный американо-израильский удар. Новым лидером Ирана избран его сын Моджтаба Хаменеи, который, как сообщали некоторые СМИ, получил в результате удара серьезные ранения. С момента избрания он на публике не появлялся.

Али Хаменеи Ирак Иран
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