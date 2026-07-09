Поиск

Сирии вернули право голоса в ОЗХО

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) решил восстановить права Сирии избирать и быть избранной в составе этой структуры, сообщают западные СМИ.

В миреОЗХО заявила о завершении процесса уничтожения заявленных запасов химоружия в миреОЗХО заявила о завершении процесса уничтожения заявленных запасов химоружия в миреЧитать подробнее

"После падения режима президента Сирии Башара Асада новые сирийские власти взяли на себя задачи выполнять обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и с тех пор предприняли конкретные шаги", - заявила ОЗХО.

В то же время в Исполнительном совете пообещали продолжить следить за достижениями Сирии в этой области и предпринимать шаги для ликвидации остатков сирийского арсенала химоружия.

В сентябре 2013 года Сирия при активном посредничестве России согласилась присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия и полностью уничтожить свой химический арсенал. В октябре 2013 года правительство Сирии направило в ОЗХО официальную декларацию, в которой предложило свою программу по уничтожению химоружия и обязалось представить план, в соответствии с которым она будет осуществляться.

4 января 2016 года ОЗХО объявила о завершении процесса ликвидации арсенала химоружия Сирии.

Однако впоследствии в адрес властей Сирии звучали обвинения в продолжении нарушений ими Конвенции о запрещении химоружия.

21 апреля 2021 года члены ОЗХО большинством голосов поддержали решение приостановить ряд прав и привилегий Сирии в этой организации. В голосовании приняли участие представители 136 из 193 членов ОЗХО. 87 стран проголосовали "за", а 15, в том числе Россия, Китай и Иран - "против", 34 страны воздержались.

Это означало, что Сирия лишается права голоса на ежегодных конференциях ОЗХО, не имело более права добиваться избрания в Исполнительный совет организации, а также возглавлять какую бы то ни было службу внутри ОЗХО.

ОЗХО Сирия Башар Асад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КС Молдавии признал неконституционными ряд положений закона об особом статусе Гагаузии

 КС Молдавии признал неконституционными ряд положений закона об особом статусе Гагаузии

Еврокомиссия вводит антидемпинговые пошлины на импорт шин из Китая

 Еврокомиссия вводит антидемпинговые пошлины на импорт шин из Китая

Попадание американского снаряда зафиксировали на границе территории АЭС "Бушер"

Власти Италии решили выслать из страны двоих сотрудников российского посольства

 Власти Италии решили выслать из страны двоих сотрудников российского посольства

В Ереване допустили, что влияние ограничений РФ на импорт армянских товаров составит около 2% ВВП

Иранские военные атаковали ЗРК Patriot в Кувейте и топливные склады в Бахрейне

Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

 Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

Brent подорожала до $78,78 за баррель на новостях с Ближнего Востока

Что случилось этой ночью: четверг, 9 июля

США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе

 США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2994 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10418 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов