Сирии вернули право голоса в ОЗХО

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) решил восстановить права Сирии избирать и быть избранной в составе этой структуры, сообщают западные СМИ.

"После падения режима президента Сирии Башара Асада новые сирийские власти взяли на себя задачи выполнять обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и с тех пор предприняли конкретные шаги", - заявила ОЗХО.

В то же время в Исполнительном совете пообещали продолжить следить за достижениями Сирии в этой области и предпринимать шаги для ликвидации остатков сирийского арсенала химоружия.

В сентябре 2013 года Сирия при активном посредничестве России согласилась присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия и полностью уничтожить свой химический арсенал. В октябре 2013 года правительство Сирии направило в ОЗХО официальную декларацию, в которой предложило свою программу по уничтожению химоружия и обязалось представить план, в соответствии с которым она будет осуществляться.

4 января 2016 года ОЗХО объявила о завершении процесса ликвидации арсенала химоружия Сирии.

Однако впоследствии в адрес властей Сирии звучали обвинения в продолжении нарушений ими Конвенции о запрещении химоружия.

21 апреля 2021 года члены ОЗХО большинством голосов поддержали решение приостановить ряд прав и привилегий Сирии в этой организации. В голосовании приняли участие представители 136 из 193 членов ОЗХО. 87 стран проголосовали "за", а 15, в том числе Россия, Китай и Иран - "против", 34 страны воздержались.

Это означало, что Сирия лишается права голоса на ежегодных конференциях ОЗХО, не имело более права добиваться избрания в Исполнительный совет организации, а также возглавлять какую бы то ни было службу внутри ОЗХО.