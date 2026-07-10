В Мадриде не придали особого значения недавним словам Трампа об Испании

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Канцелярия премьер-министра Испании не намерена комментировать высказывания, с которыми в адрес Мадрида на саммите глав государств НАТО в Анкаре выступил президент США Дональд Трамп.

Испанское телевидение напоминает, что сначала Трамп назвал Испанию "ужасным партнером по НАТО" и пригрозил разрывом всех торговых соглашений с Мадридом, однако позже, не вдаваясь в подробности, сказал, что "Испания загладила свою вину".

В канцелярии испанского премьера пояснили, что догадываются, что имел в виду Трамп - вероятно, он вел речь о выполнении обязательств по достижению целевого показателя в 2% военных расходов, - однако интерпретировать его слова каким-либо образом не собираются.

Такого же мнения придерживается и министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, который в эфире телевидения заявил, что лишь сам Трамп может объяснить то, что он имел в виду.

"Я не знаю, о чем он (Трамп - ИФ) говорил, объяснить все может лишь он сам", - сказал Альбарес, добавив, что не хотел бы заниматься комментированием комментариев.