Поиск

В Мадриде не придали особого значения недавним словам Трампа об Испании

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Канцелярия премьер-министра Испании не намерена комментировать высказывания, с которыми в адрес Мадрида на саммите глав государств НАТО в Анкаре выступил президент США Дональд Трамп.

Испанское телевидение напоминает, что сначала Трамп назвал Испанию "ужасным партнером по НАТО" и пригрозил разрывом всех торговых соглашений с Мадридом, однако позже, не вдаваясь в подробности, сказал, что "Испания загладила свою вину".

В канцелярии испанского премьера пояснили, что догадываются, что имел в виду Трамп - вероятно, он вел речь о выполнении обязательств по достижению целевого показателя в 2% военных расходов, - однако интерпретировать его слова каким-либо образом не собираются.

Такого же мнения придерживается и министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, который в эфире телевидения заявил, что лишь сам Трамп может объяснить то, что он имел в виду.

"Я не знаю, о чем он (Трамп - ИФ) говорил, объяснить все может лишь он сам", - сказал Альбарес, добавив, что не хотел бы заниматься комментированием комментариев.

Дональд Трамп Испания НАТО США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции

 Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции

На Тайване сотни авиарейсов отменили из-за приближения мощного тайфуна

КНР провела испытательный пуск космической ракеты с многоразовой первой ступенью

Не менее 11 человек погибли в сильном природном пожаре на юго-востоке Испании

 Не менее 11 человек погибли в сильном природном пожаре на юго-востоке Испании

В CENTCOM опровергли сообщения, что суда проходят Ормузский пролив только по иранскому маршруту

 В CENTCOM опровергли сообщения, что суда проходят Ормузский пролив только по иранскому маршруту

В США восемь человек обвинили в подготовке атаки на шоу UFC у Белого дома

 В США восемь человек обвинили в подготовке атаки на шоу UFC у Белого дома

WSJ пишет, что Иран готовит новый план покушения на Трампа

США не исключают новых ударов по Ирану

 США не исключают новых ударов по Ирану

В Иране завершились похороны аятоллы Али Хаменеи

 В Иране завершились похороны аятоллы Али Хаменеи

Что произошло за день: четверг, 9 июля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10439 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3006 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов