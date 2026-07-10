МАГАТЭ обещает продолжить интенсивную работу с РФ по вопросам безопасности ЗАЭС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство будет продолжать интенсивную работу с российской стороной по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

"Консультации, если употреблять слово, которое было применено, были напряжёнными, я согласен с этим. Тем не менее они были продуктивными, были интенсивными, и самый главный посыл, который мы выносим из этих консультаций, - что мы как работали, так и будем продолжать нашу интенсивную, напряжённую работу", - сказал Гросси журналистам по итогам консультаций с российской стороной в Калининграде в пятницу.

Глава МАГАТЭ отметил, что у него есть ряд конкретных шагов и действий, которые будут предложены со стороны агентства для решения вопросов, которые остаются: "вопросов, которые влияют на ситуацию с безопасностью станции, на нормальное функционирование всех систем на Запорожской атомной электростанции".