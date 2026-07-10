МАГАТЭ не зафиксировало непосредственных атак на АЭС "Бушер" в Иране

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки именно на АЭС "Бушер" не подтвердились.

"Непосредственных атак на станцию в Бушере мы не наблюдаем, не подтверждаем. Но тот посыл, который я хочу направить, очень важный, - никакие атаки против никаких АЭС невозможны и неприемлемы. Будь то Запорожская АЭС, Бушерская, Ровенская - у меня здесь нет никаких различий в названиях атомных объектов", - сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ также добавил, что международное агентство следит за ситуацией на Бушере. Он призвал все стороны к максимальной сдержанности.

"Мы, как и "Росатом", следим за ситуацией, разворачивающейся на Бушере, и призываем все стороны к максимальной сдержанности. Абсолютно недопустимо любое воздействие на физическую целостность атомных объектов", - сказал Гросси.