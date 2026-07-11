Глава МИД Ирана прибыл в Оман, где могут пройти переговоры с США

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в субботу начал визит в Оман, сообщает агентство Tasnim.

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди встретил Аракчи во внешнеполитическом ведомстве султаната.

Ранее стало известно, что США и Иран планируют возобновить контакты в субботу в Омане. Телеканал CBS сообщал, что президент США Дональд Трамп поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, зятю Джареду Кушнеру, спецпосланнику Стиву Уиткоффу и госсекретарю Марко Рубио продолжать переговорный процесс; однако неясно, кто может присутствовать на переговорах в Омане.

Кроме того, американская сторона требует, чтобы Иран на переговорах в субботу публично признал Ормузский пролив полностью открытым для судов, обеспечил возвращение ситуации в этом транспортном коридоре к статусу, который предшествовал началу конфликта в регионе 28 февраля 2026 года.