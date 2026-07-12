Иран сообщил об атаке на объект связи в провинции Керман, Оман - о налетах дронов вблизи Ормуза

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Иранские власти сообщили, что США нанесли удар по вышке связи в гористом районе в провинции Керман на юго-востоке Ирана, сообщает Mehr.

"Сегодня утром американские войска атаковали вышку связи в южном высокогорье провинции Керман", - приводит агентство слова представителя местных властей.

Пострадали два человека, их отправили вертолетом в больницу.

Кроме того, по данным иранских СМИ, американские войска атаковали военный объект на окраине города Ясудж в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на юге страны.

В свою очередь Al Jazeera передает, что власти Омана сообщили об атаках беспилотников на провинцию Мусандам: это полуэсклав, отделенный ОАЭ от остальной части Омана, находится на полуострове Мусандам и выходит на Ормузский пролив.

Также в Иордании заявили, что Иран выпустил три ракеты по различным районам королевства. Пострадавших нет, причинен небольшой ущерб, отмечают местные СМИ.

Ранее Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил, что его силы в воскресенье поразили командный пункт и ангары разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 на используемой США авиабазе имени принца Хасана в Иордании.