Al Jazeera назвала удары США по Ирану на этой неделе самыми мощными за последнее время

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американские авиационные удары, нанесенные на этой неделе по Ирану, стали самыми мощными с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном, передает телеканал Al Jazeera, анализируя военную операцию США.

"Атаки, осуществленные в ночь на среду, четверг и воскресенье, стали самыми массированными бомбардировками со времен подписания меморандума о взаимопонимании, который должен был привести к временному прекращению огня между двумя сторонами и дать шанс на дипломатическое урегулирование конфликта", - отмечает телеканал.

По его данным, США нанесли удары по целому ряду иранских городов, а также геостратегически важным островам в районе Ормузского пролива, таким как Кешм. В частности, иранская сторона сообщала о взрывах в городах Сирике, Джаске и в важном портовом город Бендер-Аббас, которые расположены на берегу Ормузского пролива, а также в городах Кенган, Бендер-Дейр, Ассалуйе на побережье Персидского залива и в районах вблизи Конарека и Чабахара на юго-востоке Ирана на побережье Оманского залива.

При этом, как указывает телеканал, удары наносились не только по военным объектам, но и по некоторым коммерческим и экономическим центрам, в том числе по портовой инфраструктуре.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные в воскресенье поразили примерно 140 военных объектов на территории Ирана.

"Центральное командование завершило третью за эту неделю серию ударов по Ирану. Иранская сторона понесла ответственность за то, что атаковала еще одно судно в Ормузском проливе", - говорилось в заявлении.

В нем указывалось, что на этот раз "поражены примерно 140 иранских военных целей (...), речь идет о местах хранения ракет, дронов, военных арсеналах, системах связи, береговых наблюдательных пунктах, объектах ВМС".

Согласно подсчетам американской стороны, всего за эту неделю США ударили более чем по 300 целям в Иране.