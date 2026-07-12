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CENTCOM заявило о готовности обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе после объявления Ираном о его закрытии, заявило в воскресенье Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Ормузский пролив открыт для всех судов, стремящихся законным образом пройти по этому международному водному пути. Силы США находятся на местах и в состоянии готовности, чтобы обеспечить свободу судоходства, несмотря на необоснованную иранскую агрессию, запугивания, угрозы и произвольные заявления. Иран не контролирует этот пролив. Движение продолжается", - сообщило командование.

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В CENTCOM ранее сообщили, что американские военные в ночь на воскресенье поразили примерно 140 военных объектов на территории Ирана.

Согласно подсчетам американской стороны, всего за эту неделю США ударили более чем по 300 целям в Иране.

Ранее Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) объявил о временном, до дальнейшего уведомления, закрытии движения по Ормузскому проливу из-за попыток других стран повлиять на обстановку в нем.

Хроника 28 февраля – 12 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США CENTCOM Ормузский пролив Иран
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